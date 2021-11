Pilnuj smartfona swego jak siebie samego: 10.11.2021 Dramatyczne skutki zgubienia, kradzieży. Straty mogą być ogromne. Jak je zminimalizować

Brak zabezpieczeń to zaproszenie dla złodzieja

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Mobile, brytyjską firmę zajmującą się sprzedażą telefonów, prawie 30% Brytyjczyków zgubiło swojego smartfona korzystając ze środków komunikacji publicznej. Co zrobić w sytuacji, gdy nam zdarzy się podobna chwila roztargnienia? W optymistycznym scenariuszu pracownicy komunikacji miejskiej lub inni pasażerowie zwrócą urządzenie do biura rzeczy znalezionych i wówczas istnieje cień szansy, że telefon zostanie odzyskany. Jednak w przypadku, gdy ktoś postanowił przywłaszczyć sobie znaleziony smartfon, możemy być narażeni na liczne i kosztowne konsekwencje, obejmujące nie tylko konieczność zakupu nowego telefonu.

- Nie posiadając żadnego programu, który mógłby namierzyć nasz telefon, jesteśmy wobec takiej sytuacji bezradni. Co więcej, zdarza się również, że użytkownicy smartfonów nie korzystają z żadnej formy blokady ekranu. Brak hasła lub blokady biometrycznej, na przykład z wykorzystaniem linii papilarnych, to zaproszenie dla złodzieja i prosta droga, aby mógł on uzyskać dostęp do naszych danych i aplikacji – mówi Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET. – Dzisiaj możemy wybierać z wachlarza rozwiązań blokujących ekran smartfona. Są to między innymi numeryczne kody dostępu, hasła, kombinacje graficzne i zabezpieczenia biometryczne. Najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa jest wykorzystywanie więcej niż jednej opcji, na przykład wieloskładnikowej kombinacji zabezpieczającej, wykorzystującej silne hasło i zabezpieczenie biometryczne – dodaje ekspert ESET.