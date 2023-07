Piłkarzom Wieczystej ulewa niestraszna. Ze Starem Starachowice stworzyli na stadionie przy Chałupnika znakomite widowisko

Piłkarze obu drużyn jakby zupełnie abstrahowali od warunków pogodowych. A przecież rzęsisty deszcz padał w Krakowie od rana, a w porze sparingu przeszedł w prawdziwą ulewę. Dopiero w końcowej części gry, gdy boisko już bardzo mocno nasiąkło wodą i powstały spore kałuże, widowisko straciło na atrakcyjności, a niektórymi poczynaniami zawodników rządził przypadek.

Pogoda była iście angielska, a o brytyjski klimat na trybunach przy Chałupnika zadbała rodzina z Grimsby.

- Boisko było w naprawdę dobrym stanie, biorąc pod uwagę fakt, że od 10 rano non stop padało. Obejrzeliśmy sporo ofensywnego futbolu - cieszyła się przemoknięta do suchej nitki Kristine Green, zamieszczając na Twitterze zdjęcia z wizyty na stadionie i w klubowym sklepie Wieczystej.

Trener Maciej Musiał desygnował do gry dwie jedenastki, przy czym pierwsza zagrała do 64 minuty. Spisała się dobrze, wyprowadzając gospodarzy na prowadzenie 2:1, ale tak po prawdzie, to niewiele zabrakło, a wynik byłby zupełnie inny.