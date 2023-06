Piłkarze Wisły załamani, ale już mówią o montowaniu ekipy na przyszły sezon

Nadzieje były niemal do końca

Bardzo rozczarowany był też Dawid Szot. - Wygląda na to, że Puszcza ma na nas jakiś sposób, bo wygrała z nami po raz trzeci w tym sezonie. Załatwili nas, zwłaszcza w pierwszej połowie stałymi fragmentami gry. Niby wiedzieliśmy, że to będzie zagrożenie, uczulaliśmy się, a było dośrodkowanie i bramki. W pierwszej połowie graliśmy też za wolno i przez to nie rozwinęliśmy skrzydeł. W drugiej połowie poprawiliśmy to. Nadzieje były niemal do końca. Dwie stracone bramki w końcówce były wynikiem tego, że wszyscy chcieliśmy atakować i już nie myśleliśmy o defensywie - skomentował Dawid Szot.