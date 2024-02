Piłkarze Wisły nie mogą się doczekać sprawdzianu z rywalem z ekstraklasy. Chcą wyeliminować Widzew

Inny obrońca "Białej Gwiazdy" Dawid Szot komentuje: - W meczu z Widzewem nie mamy nic do stracenia. Zapowiada się ciekawe spotkanie. Super, że trafił się nam taki mecz. Chcemy grać w ekstraklasie, awansować do niej. Fajnie będzie się więc zmierzyć z zespołem z ekstraklasy. Będziemy mogli porównać w jakim miejscu jesteśmy. Przekonamy się, jak sobie poradzimy na tle ekstraklasowego rywala.

Piłkarze Wisły zdają sobie sprawę, że jeśli myślą o końcowym sukcesie, to muszą zagrać dużo lepiej niż w ostatnim pierwszoligowym meczu, przegranym u siebie 0:1 z GKS-em Tychy.

- To był mecz z bezpośrednim rywalem do awansu do ekstraklasy. GKS nam odskoczył, ale liga się nie kończy, są następne spotkania. Trzeba dopracować niektóre rzeczy, bo widać, że pomysł jest, staramy się fajnie grać w piłkę, ale nie było to jeszcze tak dopracowane jakbyśmy chcieli. Plusem jest to, że graliśmy do końca, stwarzaliśmy sytuacje, teraz trzeba je wykorzystywać. Wiemy, że na mecz z Widzewem kibice przyjdą w dużym gronie. Mam nadzieję, że zaprezentujemy się lepiej niż w spotkaniu z GKS-em Tychy i wygramy - dodaje Dawid Szot.