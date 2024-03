Piłkarze Wisły Kraków pokonali Widzew Łódź i poczuli moc. Chcą ją zachować na mecz z Odrą Opole

- Grałem już w Wiśle kilka ważnych meczów, ale raczej kończyły się smutno. Teraz cieszy, że wreszcie wygraliśmy. Widzew strzelił pierwszą bramkę, ale pokazaliśmy charakter i agresywną grę od samego początku - zaznacza obrońca "Białej Gwiazdy" Igor Łasicki.

- Dużo się mówiło, że mamy jakość, ale w pierwszej lidze raz ją pokazywaliśmy, raz nie. Tym razem przyjechał przeciwnik z ekstraklasy i pokazaliśmy na co nas stać. Spotkały się dwie klasowe drużyny i lepiej się nam grało. Widzew zostawiał nam trochę miejsca, żebyśmy rozgrywali piłkę. Dobrze nam to wychodziło. Mieliśmy swoje sytuacje. Widzew też je miał, ale byliśmy pazerni, agresywni, bardzo chcieliśmy wygrać i to poskutkowało - dodaje Igor Łasicki.

Inny z wiślaków Dawid Szot komentuje: - To jedno z lepszych spotkań, jakie tutaj były w ostatnim czasie. To była fajna okazja, żeby zmierzyć się z zespołem z ekstraklasy. Myślę, że nie było widać różnicy. Bardzo cieszę się z tego, że Widzew grał w piłkę. To nieco inny futbol niż ten, który znamy z pierwszej ligi, gdzie często rywale wybijają piłkę, jest dużo chaosu. Tutaj było widać, że rywale fajnie grają w piłkę. My też się staraliśmy, tworzyliśmy dobre akcje. Uważam, że jako drużyna zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. Była walka, był charakter, było też to, o czym wcześniej mówiłem, że tego brakuje, czyli pazerność w polu karnym. Myślę, że są jeszcze elementy do dopracowania. Było dużo sytuacji, ale ostatecznie dwie wykorzystaliśmy, strzeliliśmy o jedną bramkę więcej niż Widzew. Mam nadzieję, że utrzymamy ten postęp. Teraz szybko trzeba się zregenerować i przygotować do kolejnego meczu.