Piłkarze Puszczy Niepołomice o pokonaniu Wisły Kraków: Nie zawsze nazwiska i pieniądze decydują o wyniku

Zespół jak jedna rodzina

Kamil Zapolnik zdobył ważną, pierwszą bramkę na 1:0 dla Puszczy. - Ten gol był jakimś bodźcem dla zespołu, bo poprawiliśmy przed przerwą drugą bramką i na pewno w szatni Wisły było gorąco - mówił Kamil Zapolnik. - Pod koniec rywale zdobyli bramkę kontaktową i było trochę nerwówki, ale jeszcze dołożyliśmy dwa gole i się cieszymy. Wiedzieliśmy jak Wisła gra. Wiedzieliśmy, że nie możemy zagrać z tym rywalem w otwarte karty na jego boisku, bo na pewno Wisła ma indywidualnie dużą jakość, ale my pokazaliśmy, że jesteśmy jednym zespołem, jedną rodziną i wygraliśmy ten mecz. Myślę, że w stu procentach zasłużyliśmy na to zwycięstwo - dodał.

Dobre przygotowanie i taktyka

Bramkarz Puszczy przyznał, że opanowanie, poradzenie sobie z presją, taktyka, atuty piłkarskie - to wszystko złożyło się na końcowy sukces.

- Byliśmy dobrze przygotowani na to spotkanie. Dobrze to taktycznie rozegraliśmy. Wykorzystaliśmy słabsze momenty Wisły po stałych fragmentach. To wszystko złożyło się na to, że teraz się cieszymy i gramy w finale barażów. Trener w szatni powiedział, że dziś się cieszymy, ale od jutra przygotowujemy się do niedzielnego meczu - mówił Kewin Komar.