Piłkarze Cracovii na liście transferowej. Kilku już znalazło pracę w nowych klubach

Do kadry pierwszej drużyny zostało dołączonych kilku piłkarzy, którzy występowali w Centralnej Lidze Juniorów U-19, ale mają też za sobą mniejsze lub większe doświadczenia wyniesione z rywalizacji w gronie seniorów. To środkowy defensor Oskar Wójcik, który dzisiaj (20 lipca) kończy 20 lat, 22-letni boczny obrońca Michał Stachera, 18-letni ofensywny pomocnik Maciej Mrozik i 18-letni środkowy napastnik Kacper Śmiglewski.

Osobnym przypadkiem są losy Adama Wilka. Ten 25-letni bramkarz przez kilka lat był ostoją rezerw Cracovii, ale akurat w ostatnim sezonie grał w niej tylko jesienią, gdyż zimą został wypożyczony do II-ligowego Hutnika Kraków. Latem wrócił do "Pasów" i - po odejściu Karola Niemczyckiego (wygaśnięcie kontraktu, związał się z Fortuną Duesseldorf) - został rezerwową opcją dla Lukasa Hrosso, walcząc o pozycję numer 2 z Sebastianem Madejskim.

Kilku innych piłkarzy też ma już nowe miejsca pracy. Na zasadzie rocznego wypożyczenia Ukrainiec Witalij Tkaczuk trafił do Unii Tarnów, a Krystian Bociek do Wiślan Jaśkowice. Tomasz Bała też został wypożyczony - do Stomilu Olsztyn, ale tylko do 31 grudnia 2023 roku, gdyż tego dnia wygasa jego kontrakt z Cracovią. Z kolei Jakub Grzywaczewski przeszedł do Chełmianki Chełm na zasadzie transferu definitywnego, natomiast umowa z Michałem Wiśniewskim została rozwiązana za porozumieniem stron.

Nadal do wzięcia jest kilku innych piłkarzy. Wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów otrzymali Kamil Ogorzały, Robert Ożóg, Jan Mróz, Kacper Nowicki, Kamil Konieczny i Jakub Gut.

Z klubu odszedł cały sztab szkoleniowy drugiej drużyny "Pasów": trener Mirosław Kalita, asystent Mateusz Farbaniec i trener bramkarzy Konrad Kawaler.