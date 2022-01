Piłkarze Cracovii mają fantazję, pokazali to podczas treningu noworocznego [ZDJĘCIA] Jacek Żukowski

Nowy Rok to trening noworoczny na Cracovii. A że to zabawowy mecz, trzeba się bawić. I piłkarze "Pasów" to potrafią. Często wymyślają rodzajowe scenki po zdobyciu przez któregoś z nich pierwszego gola w nowym roku. Tak bywało w latach ubiegłych, tak było też 1 stycznia 2022 r. Strzelec pierwszej bramki - Jakub Myszor został zniesiony z boiska na... noszach. Zobaczcie w GALERII, co tym razem wymyślili. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE