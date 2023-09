Piłkarze Cracovii i Wisły Kraków zagrali z Chorwacją. Było ostre strzelanie

Do kadry został dowołany w ostatniej chwili Piotr Kowalik z Sandecji Nowy Sącz, ale w zestawieniu na mecz z Chorwacją się nie pojawił. Na ławce rezerwowych usiedli natomiast bramkarz Jakub Stępak z zespołu CLJ U-19 Wisły Kraków oraz boczny pomocnik Adam Pieniądz występujący na co dzień w IV-ligowych rezerwach "Białej Gwiazdy".

Z uwagi na powołanie Jakuba Stępaka do kadry, zaplanowany na sobotę 9 września mecz Wisły z Jagiellonią Białystok w rozgrywkach CLJ U-19 został przełożony. Dziś, z zastępującym go w bramce Wiktorem Sierdą, krakowianie zremisowali w sparingu z Ruchem Lwów 0:0. 17-letni golkiper przeniósł się do Wisły latem tego roku ze Śląska Wrocław, podpisując umowę, która obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia.