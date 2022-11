Piłkarskie Orły. Urszula Cop ciągle się rozwija, ma potencjał, by grać w pierwszoligowym klubie

Osiem lat w Podgórzu

Dobrze wspominam te osiem lat w Podgórzu, każdy rok występów w nim. Gram coraz lepiej. Klub zapewnia mi możliwość rozwoju, wspiera w leczeniu kontuzji i rehabilitacji. A miałam już kilka urazów. W rundzie jesiennej obecnego sezonu doznałam naderwania więzadła w stawie skokowym. To się zdarzyło w czwartej kolejce, pauzowałam w czterech meczach – Urszula Cop

Obie bramki w listopadzie strzeliła w wyjazdowym spotkaniu z KSP Kielce, wygranym przez jej drużynę 2:1. Pierwszą uzyskała z rzutu wolnego, drugą z akcji. Na półmetku rozgrywek Podgórze – prowadzone czwarty sezon przez Katarzynę Sołtysińską, byłą zawodniczkę Medyka Konin i reprezentantkę Polski do lat 19 - zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli (w stawce dwunastu drużyn) grupy południowej II ligi (z dorobkiem siedmiu punktów).

Pochwały trenerki

- Ula nie opuszcza treningów, dużo pracuje nad sobą, jest zawodniczką systematyczną, grającą z dużym zaangażowaniem, nieustępliwie, bezkompromisowo. Lubi grać do przodu, „ciągnie” drużynę w ofensywie, ale dobrze spisuje się także w defensywie. Jej atutami są także szybkość, wytrzymałość, kondycja – wylicza Sołtysińska zalety swej podopiecznej. A z jej wad wspomina głównie o - paradoksalnie, gdy mowa o snajperce numer jeden – braku skuteczności i wiary w siebie oraz słabej grze głową zawodniczki mierzącej 168 cm wzrostu.

I dodaje: - Gramy na jedną napastniczkę. Jest ich kilka. Naszą najskuteczniejszą zawodniczką była Katarzyna Chmura, która w swej karierze strzeliła już 99 bramek. Ula tworzy mnóstwo sytuacji, ale mogłaby częściej trafiać do siatki. Ma ogromny potencjał, rozwija się w drugiej lidze. Gdyby była bardziej skuteczna, nadawałaby się do gry w klubie z co najmniej pierwszej ligi.