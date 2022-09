Piłkarskie Orły. Tomas Poznar z Niecieczy wyrasta na gwiazdę I ligi

Poznar miał świadomość, że przychodzi do ostatniej drużyny w polskiej elicie, ale to go nie martwiło. Nastawiał się na pozostanie w Polsce nawet pomimo spadku do I ligi. Ostatecznie między innymi dzięki niemu niecieczanie podźwignęli się z dna tabeli, wyprzedzając Górnika Łęczna i Wisłę Kraków, ale to było za mało, by zachować byt w ekstraklasie.

Niewykluczone jednak, że banicja na zapleczu nie będzie trwała długo i Poznar znów posmakuje gry w gronie najlepszych polskich zespołów. Na razie idzie mu świetnie, choć tego samego nie można powiedzieć o całej drużynie „Słoni”, która zajmuje dopiero szóstą lokatę w tabeli I ligi, ostatnią dającą prawo gry w barażu o awans.