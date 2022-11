Piłkarskie Orły. Seria Mrozińskiego, skuteczny pościg Fernandeza

Piotr Mroziński jest najlepszym strzelcem wśród obrońców w I lidze. Zapracował na to niesamowitą serią, zdobywając gole w sześciu kolejnych meczach. Pięć z siedmiu bramek strzelił w październiku.

- Fajnie, że taka seria mi się przytrafiła. Wprawdzie właśnie się skończyła, ale najważniejsze, że wygraliśmy 3:0 ze Skrą. A ja liczę, że już w następnym meczu uda mi się ponownie wpisać na listę strzelców - uśmiecha się 30-letni piłkarz.

Jest zawodnikiem uniwersalnym, w tej rundzie bocznym obrońcą - prawym lub lewym. I najgroźniejszą bronią Puszczy przy stałych fragmentach gry. W tłoku w polu karnym rywali Mroziński często potrafi upolować piłkę, dochodzi do sytuacji bramkowych, no i je wykorzystuje.

- Myślę, że z tych wszystkich bramek najbardziej wartościowa była druga w meczu z Tychami, która dała nam zwycięstwo. Dużo satysfakcji dał mi też gol na 2:0 w spotkaniu z Arką, był najładniejszy - analizuje gracz Puszczy.

Co ciekawe, przez wiele lat kariery nie był piłkarzem bramkostrzelnym. Przełomem był sezon 2020/2021, kiedy Mrozińskiemu, wówczas w Stali Stalowa Wola, przyszło grać w III lidze. Trener Szymon Szydełko ustawiał zawodnika na bardziej ofensywnych pozycjach, no i ten zdobył w tamtej kampanii 17 goli. Zaowocowały transferem do Puszczy latem 2021 roku - i licząc od tego momentem Piotr Mroziński jest jej najskuteczniejszym piłkarzem.