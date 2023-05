Piłkarskie Orły. Rewolucja, czyli w kwietniu nie wygrał Luis Fernandez…

Kwiecień był znakomitym miesiącem dla Roka Kidricia z Puszczy. Wcześniej Słoweniec w ogóle nie wpisywał się na listę strzelców, ale jak zaczął trafiać, to na dobre. W kwietniu „Żubry” rozegrały pięć meczów, a Kidrić w czterech z nich wpisywał się na listę strzelców. W trzech przypadkach waga tych jego goli była ogromna, bo dawała drużynie po prostu punkty. Pierwszy taki przypadek miał miejsce w Sosnowcu, gdzie Puszcza zremisowała 1:1. Tydzień później „Żubry” pokonały Wisłę Kraków 2:1, a gdyby nie trafienie Kidricia z rzutu karnego, pewnie tej wygranej by nie było. W zaległym meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza gol Kidricia był tylko honorowym, bo Puszcza przegrała to spotkanie 1:2. Ciekawie wyglądała natomiast sytuacja w kolejnym meczu, gdy Kidrić ponownie strzelił gola z rzutu karnego. Miał w tym jednak nieco szczęścia, bo… karnego wykonywał Lucjan Klisiewicz. Jego strzał obronił bramkarz Sandecji Karl-Romet Nomm. Prowadzący mecz Tomasz Musiał uznał jednak, że golkiper zbyt wcześnie ruszył z linii bramkowej i nakazał powtórzenie jedenastki. A do niej podszedł już Kidrić i szansy nie zmarnował. Był to jego czwarty gol i na razie ostatni, bo w dwóch kolejnych spotkaniach już do siatki nie trafił.