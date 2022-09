Piłkarskie Orły. Luis Fernandez z Wisły Kraków, czyli świetny piłkarz o dwóch twarzach

W tej klasyfikacji ranking prowadzony jest zarówno na skalę ogólnokrajową jak i wojewódzką. Prowadzimy go pod patronatami Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Muzeum Sportu i Turystyki. Pod uwagę brane są osiągnięcia roczne, ale też w poszczególnych miesiącach. I właśnie sierpień w Małopolsce należał do Luisa Fernandeza, który strzelił cztery bramki, co po pomnożeniu przez współczynnik 1,75, przypisany do I ligi, dało mu wygraną.

Później Hiszpan musiał ostatnio pauzować za czerwoną kartkę, ale już wkrótce wraca do gry. W najbliższy piątek Wisła Kraków podejmie o godz. 20.30 Ruch Chorzów, a Hiszpan po odcierpieniu wspomnianej kary za czerwoną kartkę, może być brany pod uwagę przez Jerzego Brzęczka do składu na mecz z „Niebieskimi”.

28-letni Luis Fernandez to zawodnik o dwóch twarzach. Z jednej strony bardzo dobry jak na polskie warunki piłkarz. Z drugiej człowiek, którego łatwo sprowokować, który łatwo traci kontrolę nad sobą, a cierpi później przez to on sam i drużyna.