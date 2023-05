Piłkarskie Orły. Angel Rodado wreszcie nie tylko pracuje dla drużyny, ale również strzela gole

Wisła w kwietniu rozegrała aż pięć meczów. Strzeliła w nich aż jedenaście bramek, co daje oczywiście bardzo dobrą średnią ponad dwóch goli na jedno spotkanie. Nie jest też zaskoczeniem, że najczęściej trafiającym do siatki wiślakiem był w kwietniu Luis Fernandez. Hiszpan wpisywał się na listę strzelców w meczach z Chrobrym Głogów (dwa razy) i Stalą Rzeszów. Wreszcie jednak kroku zaczyna dotrzymywać mu pod tym względem Angel Rodado, który przecież sprowadzony został do Krakowa jako napastnik, a wiadomo, co powinno być podstawowym obowiązkiem zawodnika, który gra na takiej pozycji. Rodado strzelił dwa gole i jeśli wziąć po uwagę tylko ligę, jest to jego najlepszy miesiąc, odkąd trafił do Wisły. Gdyby brać pod uwagę również Puchar Polski, to lepiej Hiszpanowi szło zaraz po tym jak związał się z krakowskim klubem. W sierpniu zaliczył bowiem trafienie w debiucie w meczu z Chrobrym Głogów, a później dwie bramki dorzucił w meczu Pucharu Polski z rezerwami Legii.

Później do skuteczności Angela Rodado było dużo zastrzeżeń. Jeśli można mówić, że Hiszpan zaczął grać na miarę oczekiwań, to właśnie wiosną. Dobrze przygotowany fizycznie, bardzo ciężko pracuje, ostro biega do pressingu, ale też wreszcie potrafi być skuteczny po bramką rywali. I co ważne, strzela te gole w różny sposób. W starciu z Chrobrym Głogów wykazał się piłkarskim nosem, gdy pobiegł za strzałem Luisa Fernandeza, co po odbiciu piłki przez bramkarza, pozwoliło mu dobić skutecznie piłkę do siatki. Z kolei w spotkaniu ze Stalą Rzeszów bardzo dobrze wyszedł do podania Fernandezowie, a następnie sprytnie i skutecznie wykończył akcję. W ostatnim kwietniowym meczu z Chojniczanką Rodado już gola nie strzelił, ale miał swój udział przy jednej z trzech bramek, jakie w tym meczu zdobyła Wisła. Tak grający Hiszpan może być niezwykle istotną dla „Białej Gwiazdy” sprawą w walce o awans do ekstraklasy.