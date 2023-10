Piłkarskie Orły. Angel Rodado, czyli gole, asysty, piłkarz kolejki i lider tabeli strzelców

Osoby z Fortuna 1 Ligi miały pewnego rodzaju problem po 11. kolejce z wyborem kandydata z Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” wygrała aż 6:2, a kilku jej zawodników pokazało się z naprawdę bardzo dobrej strony. W futbolu najważniejsze są jednak liczby, więc można się było spodziewać, że jeśli któryś z zawodników Wisły zostanie nominowany do miana piłkarza kolejki, to będzie to Angel Rodado albo Roman Goku. Obaj strzelili Zniczowi po dwie bramki, obaj zanotowali w tym spotkaniu również asysty. Jak na zawodników ofensywnych spisali się po prostu bardzo dobrze. Wybór padł jednak na Rodado.

Dla Angela Rodado te bramki miały duży ciężar gatunkowy. Przypomnijmy, że Wiśle w meczu ze Zniczem długo w pierwszej połowie gra i wynik nie układały się dobrze. „Biała Gwiazda” przegrywała 0:1 i dopiero w końcówce pierwszej części zaczęła strzelać gole. Najpierw po podaniu Rodado wyrównał Roman Goku, a następnie ten pierwszy już samodzielnie trafił dwa razy do siatki. I były to gole, które dały Hiszpanowi samodzielne przodownictwo w klasyfikacji strzelców I ligi. Najgroźniejsi konkurenci z innych zespołów tym razem nie trafili do siatki. Nie uczynił tego m.in. dotychczasowy lider Łukasz Sekulski z Wisły Płock, którego drużyna wysoko, bo 0:3 przegrała z Arką Gdynia na swoim stadionie. A w tej ostatniej gola nie strzelił Karol Czubak, inny czołowy napastnik I ligi.

Rodado na przerwę reprezentacyjną udał się zatem z w sumie ośmioma golami na koncie i o jedno trafienie wyprzedza Sekulskiego, a o dwa Czubaka oraz takich piłkarzy jak: Luis Fernandez z Lechii Gdańsk (on już nie zagra w tym roku z powodu kontuzji), Mikołaj Lebedyński (Chrobry Głogów) i Roman Goku.

Co ciekawe, choć Rodado zagrał we wszystkich jedenastu ligowych meczach Wisły w tym sezonie, to gole strzelał tylko w czterech z nich, a tylko jeden raz - w meczu z Polonią Warszawa - był to jeden gol. W dwóch meczach strzelał pod dwie bramki (Motor Lublin i Znicz Pruszków), a raz zaliczył hat-tricka w meczu z Arką Gdynia.

Napastnik Wisły rozliczany jest z goli i oczywiście cieszy się ze swoich bramek, ale na temat swojego liderowania w klasyfikacji strzelców mówił nam ostatnio: - To miłe uczucie być liderem klasyfikacji strzelców. Nie to jest jednak najważniejsze, bo najważniejsze są trzy punkty. My potrzebujemy takich meczów jak ze Zniczem Pruszków jak najwięcej, żeby robić postępy również jako drużyna.