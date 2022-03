Piłkarski mecz integracyjny dzieci z Polski i Ukrainy o puchar prezydenta Krakowa na otwarcie hali sportowej TS Tramwaj [ZDJĘCIA] Jerzy Filipiuk

W czwartek, 24 marca przy ul. Praskiej 61a w Krakowie została oddana do użytku hala sportowa Towarzystwa Sportowego Tramwaj. Powierzchnia użytkowa hali namiotowej wynosi 2249,23 m² (to największe zadaszone boisko sztuczne w Krakowie), a całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ok. 5,65 mln zł brutto.