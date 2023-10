Piłkarska fiesta goleadorów Wisły, Kraków zachwyca się bramkami Hiszpanów. Angel Rodado liderem strzelców I ligi WIDEO Krzysztof Kawa

Roman Goku, Miki Villar i Angel Rodado oraz Angel Baena (poza kadrem) podzielili się strzeleckim łupem w meczu Wisły Kraków ze Zniczem Pruszków wojciech matusik / polskapress

To był wyjątkowy mecz w wykonaniu piłkarzy Wisły. Nieczęsto zdarza się, by drużyna zdobyła aż sześć goli, a tyle razy właśnie piłka wtoczyła się do bramki Znicza Pruszków w sobotnim spotkaniu I ligi na stadionie przy Reymonta. Co ciekawe, wszystkie trafienia były autorstwa graczy z Hiszpanii. Obejrzyjcie na poniższym wideo skrót meczu i piękne gole krakowian.