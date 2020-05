Piłkarki nożne AZS UJ Kraków stracą szansę na wicemistrzostwo Polski? Decyzja w niedzielę przy zielonym stoliku...

- Mecz został przełożony nie z przyczyn subiektywnych, ale obiektywnych. I w trosce o zdrowie zawodniczek. Gdybyśmy wiedzieli, że dojdzie do takiej sytuacji, to dziewczyny zagrałyby dzień po dniu. Przecież nie chodziło o to, że nam się nie chce grać. Tyle że nakładały się dwa mecze na siebie. PZPN pozwalał na przekładanie gier w takiej sytuacji. Co więcej, wymagał takich rozwiązań. Trochę się dziwię, że komisje PZPN zajmujące się futbolem kobiet i futsalem nie potrafią się porozumieć w sprawie terminów spotkań – mówi prezes AZS UJ Konrad Wełpa.