Pił alkohol w miejscu publicznym. Okazało się, że jest poszukiwany Julia Stankowska

Do incydentu doszło we wtorek, 13 czerwca, kiedy krakowscy funkcjonariusze interweniowali w sprawie mężczyzny spożywającego alkohol w miejscu publicznym. Wówczas okazało się, że mężczyzna to poszukiwany za kradzież złodziej. Teraz grozi mu kara 5 lat więzienia. Dostał też mandat.