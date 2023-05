Piknik w Małej Chorwacji. Święto kultury chorwackiej trzeci raz odbędzie się przy Bagrach

- W ramach organizowanego pikniku pokażemy kulturę i zwyczaje chorwackie, to co związane jest z Chorwacją i polsko-chorwackimi związkami. Odbędą się występy muzyczne, zawody żeglarskie, różnego rodzaju konkursy dla dzieci, warsztaty teatralne, parada dalmatyńczyków, wieczorny pokaz filmu i wiele innych atrakcji dla mieszkańców Krakowa - pisze Konsulat Republiki Chorwackiej w Krakowie.

Należy również przypomnieć, że na terenie Małej Chorwacji znajduje się aleja zwana Chorwacką Promenadą, która biegnie wzdłuż plaży i całego terenu zielonego jako główna aleja aż do ulicy Bagrowej. Prostopadła do niej aleja (od ulicy Sudeckiej) nosi nazwę Alei Gwiazd Chorwackich, wzdłuż której co roku są odsłaniane gwiazdy z nazwiskami słynnych Chorwatów lub Polaków mających chorwackie korzenie. Znajdują się tam również tablice informacyjne, które zostały rozstawione na terenie całej Małej Chorwacji, odzwierciedlające położenie geograficzne największych chorwackich miast takich jak Zagrzeb, Pula, Opatija, Rijeka, Zadar, Trogir, Split i Osijek. Na Chorwackiej Promenadzie znajduje się altana, a obok niej została zainstalowana tablica multimedialna, dzięki której odwiedzający to miejsce mogą uzyskać wszelkie informacje o Chorwacji, o stosunkach polsko-chorwackich i relacjach krakowsko-chorwackich. Znajduje się tam również tężnia solankowa, która używa soli sprowadzonej prosto z nad Adriatyku, z chorwackiej wyspy Pag.