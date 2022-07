Pijani kierowcy. Będzie zasada zero promili? Komendant Główny Policji komentuje

Podczas rozmowy gen. insp. Jarosław Szymczyk został również zapytany o to, czy byłby zwolennikiem zasady, aby było zero tolerancji , zero promili, kiedy wsiadamy do samochodu. "Ja od dawna jestem zwolennikiem takiej teorii, że jeśli spożywamy alkohol w jakiejkolwiek postaci i ilości, to nie wsiadamy już za kierownicę. Gdyby to zależało ode mnie, to wprowadziłbym zasadę zero promili, zero miligrama na litr, jeśli chodzi o kierowanie pojazdem" - dodał szef polskiej policji.

Przypominamy. że obecnie poziom alkoholu we krwi nie może przekroczyć 0,2 promila.

Stan po użyciu alkoholu ma miejsce, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,2-0,5 promila lub spożycie prowadzi do stężenia alkoholu we krwi na tym poziomie. To wykroczenie za które grozi kara aresztu od 5 do 30 dni oraz grzywny (do 5 tys. zł). Orzeczony może zostać także przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

O stanie nietrzeźwości mówimy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do przekroczenia takiego stężenia alkoholu we krwi. To przestępstwo, a nie wykroczenie. Oprócz kary więzienia do 2 lat kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat.