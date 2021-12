Pies zamarzł, bo nie mógł wejść do budy. Interwencja KTOZ i policji Piotr Rąpalski

Do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wpłynęła prośba o podjęcie interwencji w jednej z podkrakowskich miejscowości. Zgłaszająca, płacząc relacjonowała, iż przechodząc obok posesji, zauważyła psa, który leży koło budy, nie rusza się i jest przysypany śniegiem. To, co KTOZ zastał na miejscu... Uwaga, drastyczne zdjęcia.