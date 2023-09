Pierwszy tydzień kursowania do Górki Narodowej. Krakowiaki jeżdżą, choć przez prerię

Komunikat ZIM:

"Pierwszy tydzień kursowania tramwajów na Górkę Narodową za nami. Według danych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, dziennie z obu linii - 18 i 50 - korzysta ponad 20 tys. pasażerów, co daje ok. 140 tys. przez pierwsze 7 dni. I to jedynie na odcinku od Papierni Prądnickich do Krowodrzy Górki. Przejazd z przystanku początkowego do Krowodrzy Górki zajmuje 9 minut, a w niecałe 20 dojedziemy do Nowego Kleparza.

Po nowej trasie kursują różne pojazdy: Pesy (Krakowiak), Stadlery Tango (Lajkonik), Bombardiery. Naszej uwadze nie umknęły też starsze tramwaje, służące jako nauka jazdy dla przyszłych motorniczych.

