Pierwszy taki zabieg w Polsce. Dwóm nastolatkom lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego wszczepili zastawkę Venus

I tłumaczy, że zepsuta zastawka działa jak nieszczelny zawór: - Część krwi cofa się z płuc do prawej komory serca powodując jej powiększenie, co z kolei u pacjentów może objawiać się większą męczliwością, ale także może prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Taka wada wymaga więc leczenia.