Pierwszy polskojęzyczny utwór krakowskiej piosenkraki Zuzy Baum. Pełny nadziei "Deszcze (Live Session)" na niepewne czasy Paweł Gzyl

Zuza Baum ze swoim zespołem Klaudia Krupa

"Deszcze” w formacie Live Session to soul i jazz natchniony naturą, ludźmi i miejscem. Kolejny raz Kraków inspiruje Zuzę Baum, która tak jak Stanisław Lem tworzy w przestrzeni nazywanej Ekosamotnią. To tam powstał teledysk do piosenki.