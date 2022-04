Pierwsza Komunia Święta 2022. Zaplanuj z nami tę uroczystość Agnieszka Aulich

Nadchodzi czas Komunii. Maj to tradycyjnie w Polsce miesiąc Komunii Świętych. Przystąpienie dziecka do jednego z najważniejszych sakramentów, jest ważną uroczystością dla całej rodziny. Jest to także nie lada wyzwanie: czym obdarować dziecko w tym wyjątkowym dniu?