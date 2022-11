"Pierwsza i ostatnia. Karolina Lanckorońska" bohaterką wystawy w Muzeum AK

- Bez wątpienia Karolina Lanckorońska to niezwykle barwna postać i prawdziwy świadek historii. Natomiast wystawa to kontynuacja pewnej myśli, która zrodziła się w naszym muzeum już jakiś czas temu. Dotąd narracja o czasach wojny, bohaterach i ich niezwykłych czynach ograniczała się tylko do mężczyzn. Jest to oczywiście zrozumiałe. To głównie mężczyźni z bronią w ręku uczestniczyli w walkach i bitwach wojennych. Co nie oznacza wcale, że równie bohaterskich i heroicznych czynów nie dokonywały kobiety. Najwyższy czas przypomnieć ich zasługi i czyny, których jest długa lista – wyjaśnia Izabela Cisek, kuratorka Muzeum AK.