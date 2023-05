Pięknieje najwyżej położony stadion w Krakowie. Mieszkańcy chętnie odwiedzają to miejsce ZDJĘCIA

Na ukończeniu jest modernizacja budynku zaplecza przy dawnym stadionie Korony na Wzgórzu Lassoty w Podgórzu. To bardzo malowniczo usytuowany obiekt sportowy, najwyżej położony stadion w całym Krakowie. Centrum Sportu Parkowa jest ogólnodostępne. Krakowianie chętnie więc korzystają z boisk i wypoczywają na tym terenie, opalając się w słoneczne dni. W planach jest jeszcze budowa oświetlonej bieżni dla biegaczy. Warunkiem jest znalezienie pieniędzy na to przedsięwzięcie.

- Na terenie Centrum Sportu Parkowa kończy się modernizacji budynku klubowego. Prace potrwają do końca czerwca, a ich koszt wynieście ponad 2,6 mln zł. Ogłoszony został także przetarg w zakresie wymiany dachówki oraz wykonania systemu monitoringu - informuje Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. To gminna jednostka odpowiadająca za miejskie obiekty sportowe, w tym ten na Wzgórzu Lasoty przy ul. Parkowej, w sąsiedztwie Parku Bednarskiego. Dawniej to był stadion Korony Kraków. Później operatorem został reaktywowany Klub Sportowy Kabel Kraków, który od listopada 2015 roku modernizuje go, tak by odzyskał on swoją dawną świetność. - Dzięki remontowi głównego budynku trenująca młodzież (w KS Kabel Kraków trenuje ponad 300 młodych adeptów piłki nożnej) i sportowcy już niedługo będą mogli korzystać z nowych szatni i sanitariatów. Powstała też część recepcyjna, szatnie i biura trenerów, pomieszczenia administracyjne - wylicza Piotr Klimczak z KS Kabel. - Inwestycja nie doszłaby do skutku gdyby nie wsparcie i zaangażowanie Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz przewodniczącego Rady Dzielnicy XIII Podgórze – Szymona Toboły za co bardzo dziękujemy – dodaje Klimczak.

Nowe boiska i wyremontowany "okrąglak"

Wcześniej w ramach prac modernizacyjnych stare i zniszczone boiska asfaltowe zostały zastąpione nowoczesnymi placami do gry w piłkę ze sztuczną murawą, w tym boiskiem typu "Orlik", na których swoje mecze rozgrywa Futbolowa Liga Szóstek (FLS to największa amatorska liga piłkarska w Krakowie, w której występują drużyny z Krakowa i okolic, w rozgrywkach bierze udział ok. 2 tys. zawodników). Nowe życie zyskał zrujnowany "okrąglak", który obecnie pełni funkcję punktu gastronomicznego. Powstały urządzenia do streetworkout. Odnowiona została również murawa na głównym boisku.

- Oprócz realizowanego obecnie remontu budynku klubowego, wszystkie dotychczasowe inwestycje zostały wykonane ze środków własnych klubu bez zaangażowania funduszy z budżetu miasta Krakowa - podkreśla Piotr Klimczak. - Z zarządzanych przez nas obiektów korzystają nie tylko sportowcy. W ciągu dnia wejście na stadion jest otwarte. Krakowianie przychodzą tu wypoczywać, a w słoneczne dni opalają się, spędzają miło czas w parkowym otoczeniu – dodaje.

Marzą o bieżni wraz z oświetleniem

W KS Kabel marzą o kolejnych inwestycjach na terenie Centrum Sportu Parkowa. - Bardzo byśmy chcieli, by powstała tartanowa, ogólnodostępna 400-metrowa bieżnia dla biegaczy wokół boiska głównego wraz z oświetleniem. Mamy wszelkie pozwolenia i projekt w ręce tak więc inwestycję można rozpocząć „z dnia na dzień”. Brakuje tylko środków - mówi Piotr Klimczak. - Przygotujemy projekt do budżetu obywatelskiego dotyczący tego zadania. Liczymy na to, że krakowianie licznie zagłosują za tym zadaniem bo jest ono dedykowane dla mieszkańców naszego miasta. W przyszłości może udałoby się także wymienić trawę na głównym boisku na sztuczną. Utrzymywanie naturalnej nawierzchni w tak nasłonecznionym miejscu jest bardzo kosztowne - przyznaje Piotr Klimczak.

Remont generalny przydałby się także starym, wysłużonym trybunom, które zostały uporządkowane i na bieżąco są poddawane konserwacji. Na to potrzebna byłaby jednak znaczna suma pieniędzy. W przyszłości Klub chciałby opracować koncepcje renowacji trybun i liczy, że uda się tym temat zainteresować miasto i kontynuować dotychczasową owocną współpracę. - Nie wyciągamy rąk po pieniądze. Czekamy cierpliwie w kolejce. Najpierw chcieliśmy zrobić coś sami (budowa boisk i przywrócenie stadionu do żywych), a następnie prosić o wsparcie – zaznacza Piotr Klimczak.

W planach był basen i hala sportowa

Historia obiektów sportowych na Wzgórzu Lasoty ma już prawie 100 lat. W 1925 r. na znajdującym się tam gminnym nieużytki urządzono boisko wraz z ławkami dla kibiców oraz wybudowano prowizoryczny barak na szatnie. W okresie II wojny światowej na boisku posadzono drzewa owocowe, a obok wybudowano willę.

W 1947 roku ponownie zostało otwarte boisko. Jesienią rozpoczęły się pracę przy budowie stadionu. Uczestniczyli w nim junacy.

W 1951 roku na 7,5 ha terenie powstały trybuny mogące pomieścić 10 tys. osób, bramy i droga dojazdowa, boiska do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe, strzelnica, tor przeszkód, także wieża zegarowa i szatnie. Stadion Korony z nieistniejącą częścią zadaszonej trybuny otwarto w 1952 r., a oficjalnie w kwietniu 1953 r. W 1973 roku zawieszono sekcje piłkarską Korony i mecze na stadionie. W latach 70. i 80. XX wieku na obiekcie gościnie rozgrywali swoje mecze piłkarze Garbarni Kraków.

W latach 80. i 90. XX w. na stadionie organizowano kongresy Świadków Jehowy. Przeprowadzili oni w tym okresie remont obiektu. Na początku tego wieku KS Korona przedstawiała wizje nowego zagospodarowania klubowego terenu - ostatnia zakładała modernizację stadionu, budowę basenu, hali sportowej, kortów tenisowych oraz części komercyjnej i rekreacyjnej. Problem polegał jednak na tym, że Korona nie miała na to wszystko funduszy.

W 2014 roku obiekty przejęło miasto, uzasadniając to tym, że klub nie potrafił odpowiednio ich zagospodarować. Rok później dzierżawcą obiektu został Klub Sportowy Futbolowa Liga Szóstek. W 2018 roku ze stadionu zaczął korzystać reaktywowany klub KS Kabel.