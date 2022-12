Piękne, wzruszające, od serca wierszyki i życzenia na Boże Narodzenie 2022

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami

Za nami już połowa miesiąca, a do Świąt pozostaje coraz mniej czasu. Magicznej aury dopełnił śnieg, który niedawno spadł. Teraz z całą pewnością łatwiej będzie wczuć się w ten cudowny klimat. Obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia wiąże się ze składaniem życzeń. Życzenia, krótkie bądź w formie nieco bardziej treściwych wierszyków, składamy naszym bliskim, aby mogli oni poczuć się docenieni i aby pokazać im, że o nich pamiętamy, myślimy.

Wierszyki na Boże Narodzenie:

W sytuacji, gdy Boże Narodzenie

spędzamy sami w domu,

pełni niepokoju co przyniesie jutro,

pozostaje nam życzyć zdrowia,

które teraz doceniamy najbardziej

i nadziei, że przeżyjemy i wyjdziemy

z tego doświadczenia mądrzejsi,

silniejsi i uważniejsi

wobec otaczających nas osób.

Pamiętajcie, że pomimo odległości

sercem i myślami jesteśmy z Wami!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

życzą…

***

Świąt prawdziwie świątecznych,

ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,

jaśniejących pierwszą gwiazdką.

Aby Nowy Rok wniósł dużo radości

po tych trudnych miesiącach,

podczas których mierzyliście się

z nową rzeczywistością szkolną w dobie epidemii.

Spójrzcie w przyszłość „przez właściwe okulary”

***

"Weź do ręki biały opłatek,

choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić,

- i życz szczęścia całemu światu

niech się wszystkie serca rozweselą!"*

Świąt takich, jakie sobie ułożysz

w swoich najskrytszych pragnieniach,

a w Nowym Roku 2023

wszelkiej pomyślności

życzy

***