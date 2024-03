Piękna pogoda w Krakowie. Wiosenną aurę można spotkać na każdym kroku. W te miejsca warto się wybrać na spacer Aleksandra Łabędź

Takich Świąt Wielkanocnych dawno nie było. W sobotę termometry pokazywały rekordowe temperatury jak na marzec. Mimo, że pył saharyjski mocno przysłonił niebo i nadal nie pozwala się przebić promieniom słońca, to i tak wiele osób wybrało się na świąteczne spacery. Wielka Niedziela pokazuje, że mieszkańcy zdecydowanie wolą odpoczynek na świeżym powietrzu. Niektórzy nawet weszli dziś do wody. Gdzie szukać w Krakowie iście wiosennej aury? Zapraszamy do galerii!