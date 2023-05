Pięć tomów poetyckich rywalizuje o 100 tys. zł. Znamy nominacje do Nagrody Szymborskiej

Do tegorocznej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej zgłoszono 255 książek, z których kapituła nagrody wyłoniła pięć tytułów ubiegających się o statuetkę oraz 100 tys. zł.

Maciej Bobula z tomem „Pustko” (Warstwy), Stanisław Kalina Jaglarz z „gościć sójki” (Biblioteka Śląska), Kamila Janiak z książką „miłość” (Wydawnictwo WBPiCAK), Jadwiga Malina z „Teorią powtórzeń” (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich) oraz Tomasz Różycki z „Ręką pszczelarza” (Znak) to książki poetyckie, spośród których jury wyłoni zwycięski tom poezji.

- Na liście nominowanych znalazły się nazwiska już dobrze znane, ale i takie, które dopiero przebijają się do świadomości osób czytających. Nagroda może wykorzystywać reguły ekonomii prestiżu, by nie tylko potwierdzać pozycję autorów czy autorek mocno już w obiegu literackim obecnych czy uznanych, ale by również wprowadzać nowe nazwiska - mówiła dr Anna Marchewka, członkini kapituły Nagrody Szymborskiej. - Czy lista książek nominowanych w tym roku do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej w pełni reprezentuje stan współczesnej poezji? Częściowo – na pewno. Należy mieć nadzieję, że jest to część szczególnie warta uwagi.