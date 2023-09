Pięć dni ze świetną muzyką. Krakowskie Zaduszki Jazzowe od 25 do 29 października Paweł Gzyl

Michał Urbaniak Piotr Hukało

68. edycja najstarszego festiwalu jazzowego w Europie, czyli Krakowskich Zaduszek Jazzowych, odbędzie się w stolicy Małopolski w dniach 25 – 29 października 2023 roku. To właśnie wtedy do Krakowa zjadą wybitni przedstawiciele jazzu, by wspólnie z miłośnikami tego gatunku celebrować jazzową jesień. W tym roku festiwal potrwa aż pięć dni, a jego punktem kulminacyjnym będzie jubileuszowy koncert Michała Urbaniaka wraz z Sinfoniettą Cracovią w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.