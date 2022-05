Piąta rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego. W niedzielę 22 maja na grobie piosenkarza zapłonie znicz od władz Krakowa

Zbigniew Wodecki urodził się w Krakowie, w rodzinie uzdolnionej muzycznie, sam przygodę z muzyką rozpoczął w wieku pięciu lat. Był instrumentalistą, kompozytorem, aranżerem. Mówił o sobie, że jest „śpiewającym muzykiem”. Z wyróżnieniem ukończył szkołę w klasie skrzypiec Juliusza Webera. Grał m.in. z Ewą Demarczyk, Markiem Grechutą, w zespołach Czarne Perły i Anawa. Był skrzypkiem Orkiestry Symfonicznej PRiTV oraz Krakowskiej Orkiestry Kameralnej.

Jako wokalista zadebiutował w latach 70. XX w. Laureat wielu konkursów i festiwali. Znany z niezapomnianych przebojów, takich jak np. „Zacznij od Bacha”, „Izolda”, „Chałupy” czy „Pszczółka Maja”. Stały się one hitami, które na stałe weszły do historii polskiej piosenki. Zbigniew Wodecki był również gospodarzem programów muzycznych TVN „Droga do gwiazd”, „Twoja droga do gwiazd” oraz jednym z jurorów w polskiej edycji programu „Taniec z gwiazdami”.