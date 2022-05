Piąta edycja Targów Książki Empiku od 18 maja. Wśród gości m.in. Bonda, Rubik, Rak, Pacześ, Meller, Severski, Lagercrantz i Mull

Największe święto literatury powraca

Dla każdego coś ciekawego

Niespodzianki w krakowskich salonach

Wiosenna odsłona Targów Książki Empiku to nie tylko moc wrażeń podczas spotkań autorskich transmitowanych online w kanałach społecznościowych. Przez najbliższe dwa tygodnie, na półkach salonów Empik w całej Polsce miłośnicy literatury odnajdą egzemplarze z autografami autorów. Akcja obejmuje ponad 40 tytułów – zarówno książek premierowych, jak i dobrze znanych czytelnikom bestsellerów. To w sumie kilka tysięcy egzemplarzy dostępnych w 33 salonach: w Bielsko-Białej, Brodnicy, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Piasecznie, Poznaniu, Sandomierzu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Są one specjalnie oznaczone na półkach tabliczką Książka z autografem. Do oferty trzech krakowskich salonów Empik już wkrótce trafią wybrane książki z autografami autorów. Będą to: