Piąta edycja Green Film Festivalu w Krakowie. Przez tydzień będziemy oglądali najlepsze filmy ekologiczne

Na pomysł festiwalu filmów poświęconych trosce o naszą planetę wpadł pięć lat temu Piotr Biedroń. Dzięki zespołowi oddanych współpracowników udało mu się organizować z roku na rok coraz większa imprezę o międzynarodowym rozmachu. Konsekwencją tych wszystkich działań jest piąta edycja festiwalu, która rozpocznie się w najbliższą niedzielę.

- Znaleźliśmy się w tym roku w rankingu stu najlepszych festiwali na świecie. Na pewno jesteśmy największym festiwalem filmów ekologicznych w Europie. To duży sukces. Składa się nań nie tylko ilość i poziom prezentowanych filmów, ale również obsługa naszych gości. Bardzo o to dbamy. Twórcy filmów, którzy przyjeżdżają do Krakowa, czują się tu bardzo dobrze. To wszystko sprawia, że ranga festiwalu rośnie – mówi nam Piotr Biedroń, dyrektor Green Film Festivalu.