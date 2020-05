Piast Gliwice – Wisła Kraków. Piłkarze wrócili do gry [ZDJĘCIA]

Po blisko trzech miesiącach przerwy piłkarze Piasta Gliwice i Wisły Kraków rozegrali ligowy mecz. Zdecydowanie więcej powodów do radości po tym spotkaniu mają mistrzowie Polski, którzy rozgromili „Białą Gwiazdę” aż 4:0. My w GALERII prezentujemy, jak wyglądał w Gliwicach ten powrót do ligowej rzeczywistości.