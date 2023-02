Piast Gliwice - Cracovia 2:1. Zespoły z dołu tabeli przekleństwem "Pasów"

Spora grupa sympatyków Cracovii podążyła za nią na mecz 22. kolejki piłkarskiej ekstraklasy do Gliwic. Fani Cracovii dopingowali zespół. Nie mieli jednak wesołych min, bo ich ulubieńcy, mimo ambitnej…

Porażka z Koroną 1:2, przegrane w zeszłej rundzie z Piastem właśnie, Lechią czy Wartą mówią o tym wszystko. Piast to 16. zespół w tabeli, ale zajmujący gorsze miejsce niż gra jaką pokazuje. To, że to mocniejszy zespół, było nadzieją „Pasów” na lepszy wynik. Nic z tego jednak. Cracovia znów przegrała mecz z zespołem ze strefy spadkowej.

Całkiem zmienioną obrona wyszła Cracovia na mecz z Piastem. I były to zmiany wymuszone. Z poprzedniego meczu został tylko Cornel Rapa, ale nie jako wahadłowy, ale jako jeden z trójki środkowych oraz Virgil Ghita na swojej pozycji i Michal Siplak jako drugi wahadłowy.

Nie było w meczowej kadrze Davida Jablonsky’ego i Jakuba Jugasa, którzy zachorowali. Trener Jacek Zieliński na szpicę przesunął Patryka Makucha, a Bejamin Kallman stracił miejsce w składzie koszem Karola Knapa. Wyżej niż zwykle zagrał Jani Atanasov.