Philip Morris elastycznie reaguje na wyzwania światowych rynków

- Jakich pracowników poszukuje Philip Morris, w jakich inwestuje?

- Philip Morris International przechodzi ogromną transformację biznesową – tak w Polsce jak i na świecie. Z tradycyjnego producenta wyrobów tytoniowych zmieniamy się w firmę działającą w oparciu o wyniki złożonych badań naukowych i rozwój technologii, dostarczającą dorosłym palaczom innowacyjne produkty o potencjale obniżonego ryzyka w porównaniu z papierosami. Dlatego też poszukujemy osób z określonymi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami, głównie w takich obszarach jak digital, CRM czy retail. Nieustannie zwiększamy również zatrudnienie w działach sprzedaży.

- Czy na zatrudnienie można liczyć tylko w dużych miastach?

- Ależ nie. Budując nasze zespoły, poszukując nowych pracowników wychodzimy poza wielkie ośrodki miejskie. Aby mieć ciekawą, atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę nie trzeba więc mieszkać w Warszawie, czy Krakowie!

- Jednak to w Krakowie PMI ma jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk na świecie...

- To prawda. Dlatego zwiększając zatrudnienie w stolicy Małopolski zawsze staramy się docierać do najlepszych operatorów, techników i liderów. Wspomnę tylko, że w Krakowie prężnie rozwija się także nasze centrum, które świadczy wyspecjalizowane usługi HR, IT, finansowe, a także obsługuje procesy zakupowe dla spółek PMI na całym świecie. Niezależnie jednak od specyfiki poszczególnych zespołów – obojętnie czy zajmują się sprzedażą, produkcją czy usługami – zawsze poszukujemy osób, które chcą rozwijać się w firmie, która realnie zmienia branżę i konsekwentnie dąży do realizacji wizji świata bez dymu tytoniowego.

- Jeżeli już ktoś trafi do PMI, to w jaki sposób zachęcacie go do pozostania w firmie, czy chodzi tylko o finanse?

- Atrakcyjne wynagrodzenie jest oczywiście bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Od pracowników wiemy, że zostają z nami głównie dlatego, że bardzo dobrze czują się w firmie i szybko się rozwijają. To, co najbardziej wiąże ich z nami, to ludzie, z którymi pracują, atmosfera w pracy, a także możliwości rozwojowe. Inwestujemy w programy szkoleniowe, dajemy też możliwość prowadzenia lub wzięcia udziału w ambitnych projektach, nie tylko w kraju. Między innymi dzięki temu wielu naszych kolegów i koleżanek z Polski robi spektakularne kariery w strukturach PMI w Europie i na świecie.

- Czy macierzyństwo jest problemem dla firmy?

- Macierzyństwo nie jest dla nas ani problemem, ani wyzwaniem. Wiemy, że życie prywatne mocno wpływa na pracę i odwrotnie – warunki w pracy mają przełożenie na to, jak czujemy się i zachowujemy w domu, z rodziną i przyjaciółmi. Staramy się więc wspierać zdrową równowagę między tymi światami.

- W jaki sposób?

- Jeżeli ktoś np. zdecydował się na urlop macierzyński czy rodzicielski, dbamy o to, aby miał pewność, że praca „na niego poczeka”. Możliwość powrotu do firmy zapewniamy nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy.

- Czy w PMI można pracować „elastycznie”?

- Elastyczny czas pracy, w tym także możliwość pracy z domu, wprowadziliśmy wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Wiemy, że z tego rozwiązania często korzystają rodzice, choć nie tylko. Możliwość elastycznego czasu pracy jest więc rozwiązaniem, które pozwala na łatwiejsze godzenie różnych potrzeb naszych pracowników. Wspomnę też, że pracownicy z Krakowa mogą zapisać dzieci do naszego prywatnego przedszkola, które znajduje się tuż przy siedzibie PMI. Mogą też starać się o dofinansowanie ich pobytu w placówce. To jedna z tych korzyści, które rodzice małych dzieci cenią sobie szczególnie!

- Czy równość płac w PMI to standard? Czy kobiety i mężczyźni mają takie same pensje na równorzędnych stanowiskach?

- W Philip Morris równość płac, niezależnie od płci, to standard. W zeszłym roku przeszliśmy szczegółowy audyt, który przeprowadziła - na zlecenie niezależnej fundacji Equal Salary Foundation - zewnętrzna firma doradcza. Po procesie weryfikacji, zbadaniu wielu danych i pogłębionej analizie, otrzymaliśmy prestiżowy Certyfikat Równych Płac. Jest on potwierdzeniem - dla nas i naszych pracowników - iż zapewniamy równe wynagrodzenia, szanse rozwoju oraz awansu wszystkim, niezależnie od płci. Ocenę wyników pracy przeprowadzamy zaś wyłącznie w oparciu o umiejętności, jakość pracy oraz współpracy z innymi, a nie płeć, narodowość, czy pochodzenie. Jestem przekonana, że każdy pracownik chce pracować w firmie, która traktuje go po prostu fair.

- Dzięki zapewnieniu równych szans…

- …udaje nam się zatrudniać osoby, które mają różnorodne talenty, umiejętności i spojrzenie na świat. Dzięki temu możemy tworzyć innowacyjne produkty, a także udaje nam się stale rozwijać sposoby pracy z naszymi klientami. Jest to dla nas szczególnie istotne w obliczu transformacji, o której wspominałam. Aby stworzyć świat bez tytoniowego dymu potrzebujemy różnorodności i innowacyjności naszych pracowników.

- Top Employer Polska 2019, Top Employer Europe 2019 i Top Employer Global 2019 – to tylko niektóre prestiżowe wyróżnienia, którymi ostatnio uhonorowano Philip Morris International w Polsce. Dodajmy – szósty raz z rzędu! PMI słynie też z wyjątkowych warunków, jakie oferuje swoim pracownikom. Czy w obecnych czasach ma problemy z kandydatami do pracy?

- Cieszę się, że nasze działania - dobre warunki pracy, rozwoju i płacy - spotykają się z tak dobrym odbiorem! Nie oznacza to jednak, że nie musimy się starać i stale podnosić poprzeczki. Sytuacja rynkowa w Polsce stale się poprawia, przybywa atrakcyjnych miejsc pracy, a pracownicy mają coraz większy wybór.

- I wybierają coraz bardziej świadomie, patrząc nie tylko na wynagrodzenie, ale również szerzej – na to, co oferują pracodawcy…

- To prawda. I myślę, że to bardzo dobry trend. Chcąc teraz pozyskać najlepszych kandydatów firmy muszą się zmieniać i rozwijać, również gdy chodzi o warunki i oferty pracy.

- PMI się zmienia?

- Tak. W bardzo dynamiczny sposób. Między innymi dlatego nie mamy poważnych problemów z zatrudnieniem. Oczywiście, są pewne umiejętności, czy specjalizacje, których poszukuje wielu pracodawców, a jest ich stosunkowo niewiele na rynku. Sporym wyzwaniem jest np. znalezienie pracowników już z pewnym doświadczeniem biznesowym w obszarze nowych technologii. Pewnym problemem jest również utrzymanie różnorodności w niektórych „rolach”, w których nadal tradycyjnie kształcą się i następnie pracują głównie mężczyźni, czy kobiety. Z radością np. zatrudnilibyśmy kobiety na stanowiskach mechaników czy elektroników, ale w tym obszarze nadal dominują mężczyźni. Z podobnymi problemami boryka się jednak większość pracodawców. Na szczęście oferujemy na tyle atrakcyjne miejsce pracy, że nie mamy poważniejszych problemów z zatrudnieniem.