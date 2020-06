Oceniamy piłkarzy Wisły po meczu z Rakowem

Powiedzmy sobie szczerze, to nie był dobry mecz w wykonaniu piłkarzy Wisły Kraków. Długimi fragmentami „Biała Gwiazda” była słabsza od Rakowa, dawała się zepchnąć do naprawdę głębokiej defensywy. Nie układały się również krakowianom ataki. A jednak to oni zgarnęli całą pulę. M.in...