Pekin 2022. Aleksandra Król i Oskar Kwiatkowski o krok od strefy medalowej na desce snowboardowej

31-letnia zakopianka leciała do Chin z nadziejami na medal. W styczniu wygrała bowiem zawody Pucharu Świata i nabrała ogromnej pewności siebie. We wtorkowy poranek w 1/8 olimpijskiego finału spisała się świetnie, eliminując Rosjankę Polinę Smolencową. W następnej fazie zawodów zadanie było jednak ekstremalnie trudne, bo zmierzyła się z mistrzynią olimpijską. Polka walczyła z Ledecką na granicy ryzyka, co skończyło się upadkiem kilka bramek przed metą.

Ogromna szkoda, czuję niedosyt. Miałam pecha, że trafiłam na Ledecką, która pojechała perfekcyjnie. Na treningach pokonywałam ją, ale dziś była w znakomitej dyspozycji. Musiałam ryzykować. Kończę z ósmym miejscem i obitym tyłkiem - śmiała się Król przed kamerą Eurosportu.

Oskar Kwiatkowski poszedł śladami Aleksandry Król i także awansował do ćwierćfinału slalomu giganta równoległego na igrzyskach, wygrywając na stoku z Włochem Mirko Felicettim. On jednak także w walce o strefę medalową popełnił poważny błąd, ominął bramkę i odpadł z rywalizacji w Pekinie. Lepszy okazał się Słoweniec Tim Mastnak.