Paweł Pyjas: Poczuję dumę, gdy w Pekinie stanę na starcie obok najlepszych alpejczyków świata

22-letni Pyjas nie dopuszcza do siebie myśli, by jego udział w igrzyskach mógł być zagrożony. To byłoby niedorzeczne, gdyby spotkało go coś równie pechowego, jak w październiku 2017 roku, gdy od debiutu w Pucharze Świata na lodowcu Rettenbach w Soelden dzieliło go zaledwie kilka godzin.

- Wtedy zawody odwołano z powodu zbyt mocnego wiatru. Byliśmy na miejscu i wiedzieliśmy, że warunki nie są zbyt dobre. Ostatecznie dostaliśmy komunikat o 2 w nocy. Czułem duży zawód, nie ukrywam. Byłem zły, ale wiedziałem, że nic na to nie poradzę – wspomina.

18-letni wówczas krakowianin jeszcze nie wiedział, że kolejna szansa na występ wśród najlepszych na świecie może długo się nie pojawić.

- Zmieniły się zasady, weszły dodatkowe limity i to mocno utrudniło start w Pucharze Świata wielu zawodnikom – wyjaśnia.