Paweł Deląg, Edyta Olszówka, Weronika Książkiewicz i inni. Gwiazdy kina i telewizji w nowych polskich serialach już tej jesieni

Już 31 sierpnia w serwisie streamingowym Netflix pojawi się nowy polski serial "Gry rodzinne" w reżyserii Łukasza Ostalskiego. Składająca się z ośmiu odcinków produkcja powstała na podstawie pomysłu i scenariusza Agnieszki Pilaszewskiej. Na ekranie pojawią się: Eliza Rycembel, Bartosz, Gelner, Edyta Olszówka, Izabela Kuna, Marek Kalita i Paweł Deląg.

Głównymi bohaterami serialu są nowożeńcy - Kaśka i Jan. W dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym, rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej. To nie może się dobrze skończyć.

Do serwisu Polsat Box jesienią trafi serial "Bracia". To polska adaptacja greckiego cyklu „Tesseries”, który został zrealizowany w latach 2009-2010 przez On Productions. Prace na planie zakończyły się dopiero co - 11 sierpnia. Plenerowe zdjęcia kręcono przede wszystkim w Gdańsku oraz w Grecji.