Patriotyczne śpiewanie w sobotę na Małym Rynku

"Kadrówka", "Marsz Strzelców", "Przybyli ułani", "Białe róże", "My, Pierwsza Brygada" to zaledwie kilka popularnych tytułów spośród ponad dwudziestu, które zabrzmią w sobotni wieczór na Małym Rynku. Uczestnicy patriotycznego śpiewania znajda je na miejscu, możne też skorzystać ze śpiewnika przygotowanego w wersji elektronicznej - znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Polskiej Piosenki.

Pretekstem do spotkania jest rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. Rankiem 6 sierpnia 1914 roku przekroczyła ona granicę austriacko-rosyjską i ruszyła w stronę Kielc. Rozpoczęty w Krakowie przez legionistów marsz ku wolności ojczyzny zakończył się prawdziwym sukcesem, którym była odzyskana w 1918 roku niepodległość Polski.

– To wyjątkowa, najwspanialsza lekcja patriotyzmu, historii i obywatelskiego wychowania, jaką odebrać mogą współcześni. Zobowiązuje do kultywowania naszej pięknej, lokalnej tradycji niepodległościowej. Wszystkim uczestnikom Krakowskiej Lekcji Śpiewania życzę, by porwał ich niesamowity duch legionowych pieśni. Zapraszam gorąco do wspólnego śpiewania! - mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który objął honorowym patronatem wydarzenie.