„Pasy” dostały „kopa”, a Re-Plast Unia dołuje

Krakowianie wzięli rewanż za porażkę w Oświęcimiu 2:5. Oświęcimianie stracili przodownictwo w tabeli, dla nich to była trzecia porażka z rzędu, natomiast„Pasy” utrzymały 4. miejsce, ale mają bardzo realne szanse na to, by być wyżej, bo do tyszan tracą tylko punkt, a mają dwa mecze rozegrane mniej.

„Pasy” wygrały po dwóch porażkach z GKS-em Katowice, w Superpucharze (1:7 i lidze 1:3).