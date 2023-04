Pasażer taksówki na aplikację chciał zapłacić za kurs kartą. Taksówkarz zażądał gotówki, a potem go pobił i okradł

Kryminalni z „szóstki’’ jeszcze tego samego dnia ustalili sprawcę. Około godziny 16, udali się do jednej z miejscowości na terenie powiatu krakowskiego, gdzie mógł on przebywać. Będąc na miejscu, po pewnym czasie funkcjonariusze zauważyli pojazd, w którym siedział mężczyzna będący w ich zainteresowaniu. Policjanci podjęli interwencję wobec kierującego, którym okazał się 29-letni obywatel Gruzji. W trakcie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli skradziony telefon. To nie jedyne znalezisko, które zainteresowało kryminalnych, gdyż w samochodzie natrafili na mefedron oraz marihuanę. Kierowca auta został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki.