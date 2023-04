Paryż na weekend: popularna tiktokerka zdradza 6 błędów, popełnianych przez turystów w Paryżu, które mogą zrujnować wam wycieczkę

Czego nie robić w Paryżu? Popularna tiktokerka udzieliła porad internautom

Popularna tiktokerka Helloangelia opublikowała na platformie dwa krótkie filmy, w których radzi turystom, jakich błędów powinni koniecznie unikać w czasie wycieczki do Paryża. Jej filmiki wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród użytkowników TikToka. Część pierwsza jej listy turystycznych błędów do unikania w Paryżu została obejrzana już ponad 1,5 miliona razy, ma prawie 160 tys. polubień i ponad 300 komentarzy. Część druga zbliża się do 400 tys. wyświetleń.

Jakich porad udziela tiktokerka miłośnikom stolicy Francji? Jakich błędów nie należy popełniać, zwiedzając Paryż, by nie marnować pieniędzy, nie tracić czasu i nie narażać się na nieprzyjemności? Przekonajmy się!

Paryż to nieodmiennie jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast na świecie. Goście mają wielkie oczekiwania wobec stolicy Francji. Często jednak doznają rozczarowania. Może gdyby unikali popularnych błędów, nie popsuliby sobie wycieczki do Paryża? ekaterinabelova, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Czytaj też: 4 europejskie miasta z darmowymi atrakcjami dla młodych ludzi. Musicie je odwiedzić, zanim skończycie 25 lub 26 lat