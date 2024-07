Park Złocień w Krakowie: nowa zielona przestrzeń niemal gotowa. Wkrótce otwarcie wyjątkowej enklawy

Park dla wszystkich

Strefa wypoczynkowa z hamakami będzie idealnym miejscem na relaks i chwilę oddechu na świeżym powietrzu. Dla osób poszukujących aktywności fizycznej przygotowano strefę sportową, w tym stoły do ping-ponga oraz miejsca do street workoutu. Rodziny z dziećmi z pewnością docenią obszar z placem zabaw, gdzie najmłodsi będą mogli korzystać z urządzeń wykonanych głównie z drewna, co stanowi nietypowe i ekologiczne rozwiązanie.

Inicjatywa mieszkańców

Przyroda i design

Dodatkowo, na terenie parku posadzono ponad 150 drzew, co jeszcze bardziej zwiększa jego walory ekologiczne. Łąka kwietna i różnokolorowe rabaty bylinowe nie tylko ozdobią park, ale również przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności. Zarząd Zielni Miejskiej w Krakowie, który sprawuje pieczę nad inwestycją, zadbał, by miejsce to stało się nie tylko miejscem wypoczynku, ale również kącikiem przyrodniczym, który będzie przyciągał różnorodne gatunki owadów i ptaków, tworząc swego rodzaju nowy ekosystem w centrum miasta.