Park na terenie po słynnym motelu Krak. Konsorcjum z firmą "Jacek" liderem z najlepszą ofertą w przetargu

Znany jest wynik przetargu na realizację I etapu zagospodarowania części terenu po dawnym motelu Krak, przy ul. Radzikowskiego. To tu, nieopodal ronda Ofiar Katynia, ma docelowo powstać miejski park o powierzchni ok. 3,17 ha, a w nim m.in. skatepark, przestrzeń do kalisteniki, boiska sportowe i ścieżki rekreacyjne. Jest to park obiecany kilka lat temu i odtąd wyczekiwany przez mieszkańców Bronowic.

W przetargu na pierwsze prace, które otwierają realizację parku, wygrało konsorcjum firm: F.H.U. "JACEK" Jacek Kutyba z Krakowa (lider konsorcjum) i Zakład Usługowy "RIBES" z Piekar (partner). Zarząd Zieleni Miejskiej uznał jego ofertę - opiewającą na 165 tys. 58 zł brutto - za najkorzystniejszą. Na ogłoszony przez Zarząd Zieleni Miejskiej przetarg wpłynęły trzy oferty. Pozostałych dwóch oferentów to konsorcjum firm z Czernichowa (ze spółką STAR-KOP STAL jako liderem konsorcjum), które zaproponowało cenę ponad 288,2 tys. zł oraz Vogt Studio Magdalena Przebinda z Wołowic, które chciało się podjąć tego zadania za ok. 182,5 tys. zł. Przekazując informację z otwarcia ofert zamawiający - czyli ZZM - przypominał że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 165 tys. 99 zł brutto. Wykonawca na realizację robót będzie miał nieco ponad cztery miesiące. W czasie budowy teren będzie częściowo wygrodzony w zakresie potrzebnym wykonawcy na realizację robót budowlanych i kwestie związane z transportem i magazynowaniem materiałów budowlanych - informuje krakowski magistrat.

Szacowany całkowity koszt budowy parku przy ulicy Radzikowskiego to 4,8 mln zł. W tym roku w ramach zadań z budżetu obywatelskiego "Łączymy parki Bronowic 2.0" oraz "Łączymy bronowickie parki" przeznaczono na ten cel 200 tys. złotych. W ramach tej kwoty w części wschodniej parku zostanie wykonany częściowy demontaż pozostałości starych nawierzchni oraz budowa boiska trawiastego wraz bramkami do piłki nożnej, zestawem do siatkówki oraz piłkochwytami. W pobliżu boiska posadzonych zostanie też dziewięć drzew. W części zachodniej pojawią się huśtawki. Dodatkowo na istniejącej nawierzchni staną ławki ze stołami piknikowymi.

Wyczekiwany park na zielonym terenie po motelu Krak

Przypomnijmy, że na park przy ul. Radzikowskiego mieszkańcy nie mogą się doczekać od kilku lat. Już w 2018 roku były prezentowane plany, zgodnie z którymi na początku 2020 r. mieliśmy wejść do nowego parku.

- Należy podkreślić, że obecny przetarg dotyczy tylko realizacji etapu I. Budżet Miasta Krakowa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje środków finansowych na realizację pozostałych etapów budowy parku przy ul. Radzikowskiego - przekazywała nam z kolei w kwietniu br. Aleksandra Mikolaszek z ZZM.

Co w projekcie?

Docelowo - jak przewiduje projekt - teren przyszłego parku przy ul. Radzikowskiego wyposażony będzie w drobne formy architektoniczne: kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki rowerowe, stół piknikowy. W północnej części terenu ulokowany zostanie skatepark, uzupełniony o dwa skatepointy - poręcz prostą i poręcz łamaną. Kolejnym elementem parku ma być przestrzeń zielona przeznaczona dla dzieci - playscape, w której pojawią się drewniane równoważnie oraz głazy. W pobliżu wjazdu na teren od ul. Radzikowskiego zaprojektowano dwa boiska do koszykówki z nawierzchnią typu playtop oraz piłkochwytami. Kierując się w stronę południową, w projekcie przewidziano trzy huśtawki parkowe - pojedyncze typu high swing, ławkę modułową z drewna wspólnego oraz przestrzeń do wypoczynku z hamakami. W miejscu dawnego sanitariatu zaprojektowano boisko trawiaste do gry w piłkę nożną oraz siatkówkę.

Ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe - to na zielonym skwerze w południowej części parku, znajdującym się w pobliżu ul. Wizjonerów. Zaprojektowany został nowy układ komunikacyjny, umożliwiający szybki dostęp do północnej części parku. Przewidziano poprowadzenie ścieżki o zamkniętym układzie, pozwalającej na zatrzymanie się w zieleni i wypoczynek. Wewnątrz tej ścieżki pojawią się dwie huśtawki pełniące funkcję bramy widokowej. W miejscu dawnego parkingu ma powstać strefa sportowa, w której zostaną umieszczone sprzęty ze zmiennym obciążeniem na nawierzchni żwirowej oraz elementy do ćwiczeń kalisteniki z bezpieczną nawierzchnią.

Istotnym elementem prac ma być oczyszczenie terenu oraz usunięcie istniejących miejsc parkingowych z kostki granitowej. Elementy pochodzące z rozbiórki - jak zapowiedział ZZM - będą stanowiły materiał wykorzystywany ponownie podczas prac związanych w wykonywaniem jednej z projektowanych ścieżek. Ponieważ park ma powstać w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu, zaplanowano dodatkowe nasadzenia izolacyjne. Projekt przewiduje także rekultywację istniejących trawników oraz wprowadzenie we fragmencie łąki kwietnej.

