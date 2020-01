Papież przyjedzie do Wadowic na 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły?

Dzieci i młodzież, w maju ub. roku, podczas Ogólnopolskiego Spotkania Szkół imienia Jana Pawła II w Wadowicach, zrobiły na wadowickim rynku wspólną fotografię, stanowiącą zaproszenie papieża Franciszka do Wadowic. Zaproszenie zostało wtedy wysłane do Watykanu.

Oficjalnie tłumaczono, że przyjechali tu, by uczcić ważną datę: setną rocznicę przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską po ponad 120 latach.

- Co roku organizujemy w maju rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Na ten rok przypadnie ich wyjątkowa, bo setna rocznica. Nie można sobie wyobrazić lepszego sposobu na świętowanie niż wizyta głowy kościoła. Bardzo nam na tym zależy - mówi nam jeden z kościelnych hierarchów.

Wiadomo, że takie komunikaty to część działań dyplomatycznych Watykanu a zarówno wadowiccy duchowni, jak i burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, mocno zabiegali wtedy, by w 2020 roku przyjechał tu papież Franciszek.

To dlatego, że Wadowice już raz miały znaleźć się na liście miejsc, które miał w Polsce odwiedzi papież Franciszek, podczas jego przyjazdu do Polski na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Rok wcześniej najpierw proboszcz bazyliki w Wadowicach Stanisław Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Cholewka i wiceprzewodnicząca Maria Zadora spotkali się z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, by prosić o wizytę Franciszka, Potem jego możliwym przyjeździe mówił na spotkaniu z ówczesnym starostą wadowickim Bartoszem Kalińskim wojewoda Józef Pilch.

Zapowiadał nawet, że podległe służby będą się przygotowywać na taki scenariusz. Wtedy mimo szumnych zapowiedzi i licznych plotek do tego nie doszło, a w Wadowicach skończyło się na ogromnym rozczarowaniu.

Obecnie Bartosz Kaliński (Prawo i Sprawiedliwość) jest burmistrzem Wadowic i zapewne bardzo chce, żeby taka wizyta doszła do skutku właśnie za jego kadencji. W końcu papieskie wizyty w tym mieście to ważne wydarzenie, które przechodzi do historii.